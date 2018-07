Cardozo entrega à Casa Civil projeto sobre manifestações O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, entregou nesta sexta-feira, 21, à Casa Civil cópia do projeto de lei do governo para conter a violência nas manifestações. A proposta proíbe o uso de máscaras durante os protestos e aumenta as punições em caso de dano ao patrimônio público, lesão corporal e homicídio.