Cardozo: Plano de Segurança terá combate à corrupção

Segundo o ministro, o crime organizado floresce quando há permeabilidade nas estruturas de Estado. "O crime organizado precisa da colaboração de órgãos e agentes do Estado, porque sem uma dose de corrupção de autoridades ele não sobrevive", afirmou.

De acordo com Cardozo, quando a corrupção atinge a polícia e o Poder Judiciário ela atinge seu estado mais grave e pernicioso para a sociedade. Por isso tem que ser enfrentada com rigor, a começar por um sistema de corregedorias fortes e autônomas. "É preciso quebrar o espírito de corpo das instituições e combater os desvios internos", afirmou.

O ministro não quis antecipar detalhes do plano, porque ainda não foi entregue à presidente, mas disse que, em linhas gerais, o projeto prevê a integração dos entes federais com os estados e municípios. Prevê também ações integradas entre as políticas federais e estaduais com as Forças Armadas, no combate ao narcotráfico e ao contrabando na região de fronteira.

O plano contempla ainda ações voltadas para reduzir os índices de homicídio, que voltaram a crescer no País nos últimos anos, e o planejamento de gestão, com o desenvolvimento de ações de inteligência e a montagem de um sistema de informação sobre a violência, em todas as regiões do País. O ministro disse que está negociando um pacto com os governadores de todos os Estados, independentemente dos partidos. "Ou ganhamos todos ou perderemos todos", afirmou.