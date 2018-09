Cardozo quer sistema nacional de dados sobre crime O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, defendeu hoje a criação de um sistema nacional de informações sobre criminalidade e uma ação conjunta no combate à violência. De acordo com ele, o ministério tem mantido contato com os Estados e alguns municípios para discutir integração e viabilizar um mapa que subsidiaria as políticas de segurança pública de todo o País.