Carência de cálcio em brasileiros torna hábito essencial

A população brasileira, em geral, registra deficiência de cálcio na dieta. E a retirada do leite da alimentação pode piorar o problema, alerta Silvia Cozzolino, chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.

Uma dieta com aportes adequados de cálcio desde a infância previne doenças como a osteoporose e suas fraturas - problema que é uma das principais causas de morte de idosos.

"A recomendação de cálcio para adultos é de 1 grama por dia, mas, em geral, no Brasil se registra 300 mg, 500 mg por dia. O leite nunca deveria ser excluído, a não ser que a pessoa seja alérgica e não o tolere bem", diz Silvia.

Segundo a nutricionista Marta Evangelista, conselheira do Conselho Federal de Nutrição, o órgão não tem uma resolução que oriente os profissionais sobre consumo de leite. "O leite é riquíssimo em cálcio e só é ruim para quem tem problemas comprovados. É que as pessoas ouvem que alguém tem intolerância e isso passa a ser visto como um problema geral."

Substituição. Dados do Departamento de Agricultura dos EUA apontam que os laticínios chegam a suprir 72% do cálcio da dieta, enquanto os vegetais garantiriam 6%.

Alimentos como o feijão branco, a batata-doce, a couve e o repolho-chinês podem auxiliar a aportar cálcio em uma dieta sem laticínios, mas há limitações importantes, segundo a nutricionista Adriane Antunes, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"A quantidade de folhas ingerida precisa ser grande, maior em geral do que estamos habituados." Além disso, uma dieta gordurosa e com excesso de sal prejudica a absorção do cálcio.