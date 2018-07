Carga com óleo cai na pista e interdita a Régis A carga de uma carreta que transportava motores de caminhão caiu e interditou a pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) durante mais de três horas, no quilômetro 550, em Barra do Turvo, Vale do Ribeira, na tarde desta sexta-feira, 22. O acidente aconteceu às 16 horas e às 19h30, quando foi liberada uma das faixas da rodovia, o congestionamento se estendia por 13 quilômetros.