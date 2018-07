Carga de caminhão bloqueia faixas da Marginal do Tietê Uma carga de barras de ferro de um caminhão se soltou na Marginal do Tietê, na altura da Ponte Aricanduva, em São Paulo. O acidente interdita, desde as 13 horas desta segunda-feira, duas faixas da direita da pista local, perto da ponte no sentido Rodovia Castelo Branco. Ninguém ficou ferido.