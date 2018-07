Carga de caminhão tomba sobre carro e mata um no AM

SÃO PAULO - Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente na manhã desta quinta-feira, 3, em Manaus, no Amazonas. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus, a colisão envolveu duas carretas e um Ford Fiesta.

Segundo o Instituto, a carga de uma das carretas tombou sobre o carro, na estrada do Distrito Industrial de Manaus, na zona sul do Estado, deixando a passageira do veículo de passeio ferida. O motorista do carro, Seráfico Nóbrega filho, de 49 anos, morreu no local.

A passageira do veículo foi socorrida e o caso foi registrado na Delegacia de Acidentes de Manaus.