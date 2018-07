Carga de cerveja cai e interdita pista na Castelo Branco Uma carga de caixas de cerveja em lata transportada por uma carreta caiu na pista sentido São Paulo da Rodovia Castelo Branco, na região de Barueri, no começo da tarde deste domingo. Ninguém ficou ferido. Em razão do acidente, duas faixas de rolamento na altura do km 28 ficaram interditadas até as 14 horas, segundo a concessionária Viaoeste, causando um congestionamento de dois quilômetros no sentido Capital. A polícia militar também foi acionada, já que moradores próximos ao trecho do acidente estavam saqueando a carga. Uma faixa da esquerda da pista contrária permanece interditada para a limpeza da pista, pois a carga foi empurrada para o canteiro central para desbloquear o trânsito na pista contrária. De acordo com a Viaoeste, os motoristas encontram lentidão no trecho do acidente de um quilômetro na pista sentido interior.