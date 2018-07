Carga de energia elétrica no sistema nacional sobe 4,9% em janeiro

Na comparação com dezembro do ano passado, houve uma queda de 0,6 por cento na carga do sistema.

"O desempenho da carga no mês de janeiro de 2013 pode ser explicado principalmente pela ocorrência de temperaturas amenas para a época do ano, em grande parte, no sub-sistema Sudeste/Centro Oeste, cuja carga tem participação de cerca de 60 por cento do total da carga do SIN", informou o ONS.

O principal aumento na carga na comparação anual ocorreu na região Nordeste, com alta de 8,5 por cento. No Sul, o crescimento foi de 4,3 por cento, no Sudeste/Centro-Oeste subiu 4,8 por cento e no Norte houve queda de 1,3 por cento.

"A redução temporária da carga de energia de grandes consumidores industriais da Rede Básica, dos setores de alumínio, níquel e ferro tiveram influência na taxa de crescimento da carga, tornando-a negativa em relação ao ano anterior", explicou o ONS sobre o desempenho na região Norte.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Anna Flávia Rochas)