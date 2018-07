Carga de energia no sistema elétrico brasileiro sobe 2,5% em março A carga de energia elétrica no sistema brasileiro subiu 2,5 por cento em março ante mesmo período do ano passado, um crescimento mais moderado em relação ao registrado nos meses anteriores e justificado, entre outros fatores, por menor número de dias úteis, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).