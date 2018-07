Carga de esgoto da Bélgica é desembarcada em Santos Uma carga de lodo de esgoto vinda do Porto de Antuérpia, na Bélgica, com destino à Argentina, foi desembarcada ilegalmente no Porto de Santos, em São Paulo. O navio passava pelo Brasil quando optou por descarregar a carga, que causava mau cheiro a bordo. A Receita Federal solicitou ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que verificasse o contêiner para avaliar possíveis riscos à saúde pública e ao meio ambiente.