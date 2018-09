Carga de isqueiros explode e fere 4 na fronteira com Paraguai

Quatro pessoas ficaram feridas em razão da explosão de um contêiner carregado com 1.400 caixas de isqueiros, na manhã desta sexta-feira, 16, no pátio da Área de Controle Integrado, em Ciudad del Este, no Paraguai. Um dos feridos é o fiscal da Receita Federal no Brasil Celso Martinez. A Central de Informações do Hospital Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, disse que somente poderia dar informações sobre o paciente aos familiares. Um representante da transportadora do contêiner também está no Costa Cavalcanti. Dois ajudantes de cargas paraguaios foram levados para hospital no Paraguai. No pátio, que fica próximo à Ponte da Amizade, servidores dos dois países trabalham juntos na conferência de mercadorias. A carga foi descarregada no Porto de Paranaguá e ia para o Paraguai. O contêiner ficou bastante deformado em razão do calor provocado pela explosão e fogo. A causa ainda está sendo analisada pelas autoridades.