Carga de pneus roubada é recuperada em Campinas Policiais militares da 3ª Companhia do 47º Batalhão do Interior (BPM/I) localizaram, por volta das 21 horas desta terça-feira, 25, no Jardim Telesp, em Campinas, interior paulista, uma carreta Mercedes Benz branca carregada com pneus novos, material usado na recapagem de pneus e tecidos.