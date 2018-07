Carga tributária aumenta para 35,31 por cento do PIB em 2007 O volume de impostos arrecadados pelo setor público em 2007 somou o correspondente a 35,31 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007, informou a Receita Federal nesta sexta-feira. Em 2006, a carga tributária totalizou 34,04 por cento do PIB. "Essa variação resultou da combinação dos crescimentos, em termos reais, de 5,4 por cento do PIB e de 9,3 por cento da arrecadação tributária nos três níveis de governo", afirmou a Receita Federal em nota. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o crescimento do PIB no ano passado para 5,7 por cento. Segundo o Fisco, o aumento da arrecadação resultou de um cenário econômico "favorável". No ano passado, a arrecadação tributária da união correspondeu a 70 por cento do total, enquanto os Estados recolheram 25,6 por cento dos tributos, e os municípios, 4,4 por cento. (Por Isabel Versiani)