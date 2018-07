Cargos-chave da Cúria vão mudar de mãos

A primeira nomeação deverá ser para a Secretaria de Estado, ocupada pelo cardeal italiano Tarcísio Bertone, que é também o presidente do Instituto para Obras Religiosas (IOR), mais conhecido como Banco do Vaticano. O IOR ocupou boa parte das discussões durante as Congregações Gerais preparatórias para o conclave, quando os cardeais exigiram explicações sobre denúncias de escândalos econômicos e financeiros no Vaticano.

O porta-voz da Santa Sé adiantou que Francisco visitará Bento X VI, devendo encontrá-lo brevemente em Castelgandolfo. A data, porém, ainda não foi definida. O primeiro contato entre os dois foi feito por telefone, logo depois da eleição de Francisco no conclave. Não há outras saídas marcadas, mas é certo que uma das primeira será para tomar posse da Basílica de São João de Latrão, catedral da diocese de Roma. / J. M. M.