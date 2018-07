Cargueiro espacial russo é destruído após não conseguir entrar em órbita Um cargueiro espacial não tripulado da Rússia, que levava comida e combustível à Estação Espacial Internacional (ISS), falhou ao entrar em órbita e queimou na atmosfera, pouco após o lançamento, do Cosmódromo de Baikonur. Aparentemente, o desastre foi causado por uma falha em um dos motores. Segundo uma agência de notícias do país, uma busca por destroços da aeronave estava sendo feita na região de Altai, na Sibéria. De acordo com as agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos, a tripulação da ISS pode ficar "vários meses" sem ser reabastecida, se isso for necessário. Mas a viagem de uma nova equipe, prevista para 22 de setembro, pode ser afetada. / REUTERS