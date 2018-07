Cargueiro suíço encalha na Baía de Guanabara, no Rio Um cargueiro da empresa suíça MSC encalhou no começo da manhã de hoje na Baía de Guanabara, perto da Praça Mauá, na zona portuária do Rio. Segundo informações da Companhia Docas, responsável pela administração do Porto do Rio, o cargueiro, que transportava contêineres, não entrou pelo canal de navegação, como normalmente é feito por embarcações desse porte, e por isso ficou preso num banco de areia. Ainda segundo a Docas, não há risco de a embarcação afundar e nem sequer de poluir o local, pois o casco do navio é compatível com a profundidade do canal de navegação. Técnicos e rebocadores estão no local analisando a possibilidade de retirada do cargueiro. Segundo a Docas, quando a maré subir, por volta das 14 horas, o navio poderá ser desencalhado.