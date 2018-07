Carioca cria jogo Favela Wars Com o mote "Torne-se o rei do morro ou acorde na vala", o jogo Favela Wars, criado pelo carioca Dan Eisenberg, de 31 anos, foi lançado nesta segunda-feira, 15, em versão beta. De acordo com o material de divulgação do game, a inspiração inicial veio em 2011, quando Eisenberg "viveu um marcante episódio na Linha Vermelha", uma das principais vias expressas do Rio. Na ocasião, ele estava sozinho e ficou preso no trânsito, próximo a um tiroteio entre criminosos e policiais. "A solução que muitos motoristas adotaram foi sair de ré e fugir da sensação assustadora em meio ao silêncio recortado por barulho de tiros bem de perto", diz Eisenberg no texto enviado aos jornais.