Carioca que morreu aos 9 anos deve se tornar santa Odete Vidal de Oliveira, a Odetinha da devoção de católicos do Rio e Estados vizinhos, passará a ser chamada de Serva de Deus a partir do dia 18, quando o arcebispo d. Orani João Tempesta abrir o processo canônico de beatificação e canonização que deve fazer dela mais uma santa brasileira. Será a primeira santa carioca, se seu processo correr mais rápido que o da conterrânea Madre Maria José de Jesus, freira carmelita e filha do escritor Capistrano de Abreu.