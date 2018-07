Carioca que perdeu pé após acidente será indenizado

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Márcio caminhava pela Avenida Edgar Romero, no subúrbio da cidade, por volta das 13 horas, quando escorregou no meio fio, ficando com os pés para fora da calçada. Nesse momento, um ônibus da empresa que trafegava pelo local passou por cima de seu pé esquerdo. O homem teve o membro amputado e ficou incapaz para o trabalho.

A empresa negou sua culpa no incidente, argumentando que a queda do pedestre corresponde a um caso fortuito externo e imprevisível. Mas para o relator do processo, desembargador Roberto Guimarães, o atropelamento poderia ter sido evitado se o motorista do ônibus dirigisse com mais cautela e prudência.