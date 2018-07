Cariocas e turistas comemoram aniversário do Rio O Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, concentrou hoje a comemoração do aniversário de 447 anos da cidade, fundada pelo português Estácio de Sá em 1º de março de 1565. Bandas se apresentaram ao longo do dia e, no início da noite, uma sequência de 44 bolos oferecidos pela Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca) seria cortada com a presença do prefeito, Eduardo Paes (PMDB). Cada bolo exibia uma imagem referente à cidade, como o Cristo Redentor, o estádio do Maracanã e o sambódromo.