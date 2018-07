Cariocas encontram postos de saúde fechados

Entre os que foram surpreendidos com o fechamento das unidades está Anabela Puchlski - ela é portadora do vírus HIV e havia ido ao local para retirar medicamentos. "A receita que eu tenho daqui não permite que eu pegue em outro posto. Liguei para a prefeitura e bateram o telefone na minha cara, dizendo que hoje é ponto facultativo", disse ela, chorando.

Na fachada do Centro Municipal de Saúde João Barros Barretos, em Copacabana, não havia qualquer informação aos usuários. Dezenas de pessoas - a maioria idosos, e alguns em cadeiras de rodas - estavam revoltadas com o fato. "Isso é um desrespeito com a gente. Se fosse pra divulgar obra, não fariam isso", disse o aposentado Marco Aurélio Galarte. "Fazer festa na praia de Copacabana eles fazem todo dia, mas na hora de usar o dinheiro para dar saúde para o povo, é isso que acontece", disse Rosineli da Costa, de 75 anos.

A jovem Maria Inês Araújo aproveitou o horário de almoço no Detran para ir buscar medicamento para a avó, também portadora do vírus HIV, mas não conseguiu atendimento. "Engraçado que eu sou funcionária pública e estou trabalhando hoje. Agora o posto de saúde, que é o lugar que as pessoas mais precisam, não está funcionando". Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o aviso de ponto facultativo foi divulgado na semana passada no Diário Oficial, e que os moradores podem procurar atendimento pelo telefone 1746.