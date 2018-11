Carisma no DNA

Programa especial da Globo que vai reunir Fábio Jr e seu filho Fiuk, ambos cantores e atores, Tal Filho, Tal Pai não é exatamente uma obra biográfica. Ao mesmo tempo, não é totalmente ficção. Escrito por Ingrid Zavarezzi, o episódio conta a história de um pai e um filho que são muito unidos e têm a música em comum, mas que terão trajetória bastante diferente daquela que Fábio Jr. e Fiuk tiveram na vida real.

"Eu queria que ele tivesse me ajudado mais, na época. Ele, por exemplo, não fez um DVD pra me lançar", disse Fiuk na coletiva à imprensa, no Rio, referindo-se ao fato de que o Fiuk da ficção é lançado na carreira de cantor pelo pai, coisa que o Fábio Jr. da vida real não fez. "Eu incentivei pegando mais na veia. O sucesso dele hoje não tem dedo nenhum meu, não", completa Fábio Jr., admitindo que mais deu bronca do que passou mão na cabeça, e demonstrando muito orgulho do filho.

Com direção de Mário Márcio Bandarra, o programa vai ao ar na quinta-feira, às 23h. É um dos especiais que já se candidataram a uma vaga na grade da emissora em 2011, em formato de minissérie. "Se rolar, venho fazer amarradão", disse Fábio Jr., que não atuava desde 1998, quando fez Corpo Dourado.

A história é cercada do glamour que envolve pai e filho muito famosos, mas segundo a autora, a essência do programa é a relação pessoal dos dois. "Falamos da família, independentemente da classe social ou de ser famoso ou não", explicou.

Mas como ninguém seria bobo de deixar passar em branco o fato de que os dois personagens são cantores, os números musicais devem ser o ponto alto do programa. No final, eles cantam o sucesso 20 e Poucos Anos.

Cristina Padiglione