Caritas investe R$ 9,6 mi em projetos no Haiti A Caritas Brasileira, organismo de solidariedade da Igreja Católica, está investindo mais de R$ 9,6 milhões em projetos de reabilitação no Haiti, para ajudar as vítimas do terremoto que devastou Porto Príncipe e cidades vizinhas em janeiro de 2010, com recursos levantados em campanha lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), logo após a catástrofe.