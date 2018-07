Carla Bruni em novo filme de Woody Allen A primeira-dama francesa, cantora e ex-modelo Carla Bruni, confirmou ontem ter aceitado um convite do cineasta Woody Allen para trabalhar em seu próximo filme, em declarações ao Canal+. O papel de Bruni no longa ainda não foi revelado. Em coletiva à imprensa para a promoção de seu último filme, Tudo Pode Dar Certo, Allen disse que imaginava uma Carla Bruni "maravilhosa" nos papéis mais variados, afirmando que a primeira-dama tem carisma. Quando indagado se preferiria rodar um filme com a rainha da Inglaterra ou com o dalai-lama, o diretor respondeu: "Sem sombra de dúvida, com Carla Bruni."