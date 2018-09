Carlos Alberto Torres diz que futebol da seleção não é criativo

Para Carlos Alberto Torres, o capitão da campanha do tricampeonato mundial no México em 70, não há novidade tática na seleção de Dunga, que para ele joga sem as características que consagraram o futebol brasileiro.

"Essa seleção não joga um futebol digno das maiores tradições do futebol brasileiro, um futebol de drible, de imaginação, de criatividade e improvisação."

Mas Carlos Alberto fez questão de ressaltar a dedicação aos treinos do grupo formado por Dunga. "A gente sente que a mentalidade desse grupo é diferente daquele da seleção de 2006. Se o grupo de 2006 tivesse se preaprado de forma mais séria o Brasil pdoeria até ter ganho a Copa."

O capitão do tri não vê ninguém na seleção atual que possa ser considerado uma revelação. Para ele o craque da Copa deve ser mesmo o argentino Lionel Messi. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.