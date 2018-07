Carlsberg mantém previsão de lucro operacional

"É particularmente positivo dizer que estamos de volta a uma tendência de crescimento na Rússia", disse o presidente-executivo da companhia, Jorgen Buhl Rasmussen, nesta quarta-feira.

O lucro operacional da Carlsberg --quarta maior cervejaria do mundo-- subiu para 3,60 bilhões de coroas dinamarquesas (618 milhões de dólares) no terceiro trimestre, ante previsão de 3,72 bilhões de coroas dinamarquesas, segundo pesquisa Reuters.

As vendas cresceram para 18,8 bilhões de coroas dinamarquesas, acima da previsão de 18,6 bilhões de coroas dinamarquesas de analistas.

A companhia manteve sua previsão de lucro operacional antes de itens especiais no mesmo nível de 2011, quando atingiu 9,82 bilhões de coroas dinamarquesas.

Como outras cervejarias, a Carlsberg Tem confiado em mercados emergentes e no aumento de preços para compensar o fraco desempenho na Europa e a dura competição em mercados maduros. Sua posição na Rússia tem sido atingida por medidas tributárias do governo e por uma legislação para coibir o abuso do consumo de álcool.

(Por Mette Fraende)