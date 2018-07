Carlyle tem ganho recorde com venda de participação em seguradora

Após uma série de vendas de participações nos últimos dois anos, o Carlyle Group acumulou mais de 4 bilhões de dólares, cinco vezes mais que os 800 milhões de dólares que investiu na seguradora entre 2005 e 2007 por uma fatia de 17 por cento, segundo cálculos da Thomson Reuters.

O Carlyle confirmou a venda, mas não revelou os termos.

O grupo norte-americano, que está entre as maiores companhias de private equity do mundo, com mais de 157 bilhões de dólares em ativos sob gestão, vendeu 203 milhões de ações da CPIC em Hong Kong pelo teto da faixa indicativa de 30 a 30,30 dólares de Hong Kong cada papel, disse uma fonte com conhecimento direto do assunto.

(Por Elzio Barreto e Stephen Aldred)