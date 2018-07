Carmelo Anthony dá show, mas Boston bate Knicks e faz 2 a 0 na série Mesmo com atuação soberba do ala Carmelo Anthony, o New York Knicks não conseguiu segurar o Boston Celtics fora de casa nesta terça-feira, 19, perdeu por 96 a 93 e viu o rival abrir 2 a 0 nos playoffs da Conferência Leste, com melhor de sete jogos.