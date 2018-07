Carnamar movimenta litoral Norte de São Paulo

Muitos proprietários de barcos enfeitaram seus equipamentos com bandeiras, confetes, faixas e até folhas de bananeira. Alguns foliões foram fantasiados e um dos barcos mais animados tinha até DJ a bordo. O evento faz parte do calendário oficial do governo do Estado e é realizado há 23 anos. Ontem, cerca de 80 embarcações participaram do Carnamar, debaixo de sol escaldante. "É bem diferente um desfile no mar. O agito e o cenário são perfeitos", disse secretária Jessica da Silva Menezes, 24, que participou pela primeira vez.

Estradas

O motorista enfrentou durante todo o dia de ontem morosidade no trânsito em diversos trechos da Rodovia Rio-Santos, que corta as cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Uma lombada, instalada recentemente pela prefeitura na região central de São Sebastião, provocou um congestionamento de 12km entre a Praia do Arrastão, onde está o obstáculo, e o bairro da Enseada, já na divisa com Caraguatatuba. O trecho estava sendo percorrido em cerca de 50 minutos. Em dias normais, o percurso é feito entre 15 a 20 minutos.

Em Ubatuba, o trânsito ficou complicado durante todo o dia de ontem na Praia Grande, uma das mais movimentadas da cidade. Em Caraguatatuba, o trânsito seguia carregado nas ruas centrais e no trevo que dá acesso a São Sebastião. Algumas obras que estão sendo realizadas na região central de Ilhabela também complicou o trânsito ontem no arquipélago.

Turistas que estão na região devido ao Carnaval lotaram as praias durante todo o dia de ontem, aproveitando o sol e forte calor registrados nos últimos dias. Ao menos 20 praias no litoral norte estão impróprias para o banho de mar, mas as bandeiras vermelhas que indicam a qualidade ruim da água não foi suficiente para barrar os banhistas. Na praia do Curral, toda a extensão estava tomada por turistas e moradores. Situação semelhante foi registrada ontem em Maresias (São Sebastião), Martim de Sá (Caraguatatuba) e Praia Grande (Ubatuba), as mais procuradas e badaladas da região.