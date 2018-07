Carnaval 2008: SP tem 9 mil ingressos vendidos Ainda há ingressos para todos os setores do Sambódromo do Anhembi para o desfile do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Até o fim da tarde de hoje, 22% dos 42 mil ingressos haviam sido vendidos - cerca de 9 mil entradas -, segundo informa a Ingresso Fácil, empresa que realiza as vendas. Os desfiles serão na sexta-feira (1º de fevereiro) e no sábado(2). Foram colocados à disposição do público 21 mil ingressos para cada dia. Os preços variam entre R$ 40,00 (arquibancada setor E) e R$ 32 mil (camarote especial para 25 pessoas). Os ingressos estão à venda pela internet (www.ingressofacil.com.br) ou pelo telefone (11) 2162-7250. Esta semana foram abertos ainda 11 pontos de venda, que incluem, além do Sambódromo, no Anhembi, os estádios do Morumbi, Parque São Jorge, Parque Antártica, Canindé, Pacaembu e José Bruno Daniel (Santo André), e os ginásios do Ibirapuera e José Corrêa (Barueri). Os pontos funcionam de segunda a sábado, das 11 às 17 horas. Aposentados, estudantes e professores de escola pública têm direito a pagar meia-entrada.