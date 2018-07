Carnaval 2010: Bacalhau do Batata invade Olinda

A agremiação, que sai ao som de orquestra de frevo, se firmou, inspirou outras, e se mantém mesmo depois da morte de Batata em 1993. Foi tema de ala da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense em 2007.

No Recife, o bloco Os Irresponsáveis, iniciou à tarde seu desfile pelas ruas dos bairros de Água Fria e Arruda, na zona norte, acompanhado de cinco trios elétricos e orquestra de frevo.

Entre outras agremiações que são atração para quem não se conforma com o fim do carnaval, desde 2004, o Bacalhau do Mercado da Boa Vista, área central da cidade, levou, no final da manhã, o Maestro Forró e sua orquestra da Bomba do Hemetério, além do maestro Mesdes e a orquestra Frevo de Primavera para animar a festa.

O carnaval só acaba no domingo com o Camburão, que desfila na praia de Boa Viagem, no Recife, com os policiais que trabalharam durante todo o carnaval. No sábado, em Olinda, os blocos de pau e corda - chamados de blocos líricos - voltam a se encontrar em homenagem ao Bloco das Flores, que completou 90 anos de fundação.