Carnaval 2010: 'mágica' da Tijuca leva 10 dos 5 jurados

"Sempre gostei de ilusionismo. Tenho orgulho de dizer que participei, não gosto de ter alguém ditando ordens na comissão. Recebi vários projetos, mas eu queria que todo o sambódromo pudesse ver a mágica, não apenas uma parte da arquibancada", contou Barros, durante a apuração de ontem, na qual a escola sagrou-se campeã do carnaval carioca.

A comissão ensaiou durante meses para que o truque fosse executado com perfeição. A preparação contou com professores de teatro e de balé. As bailarinas apareceram com seis figurinos de cores, estampas e comprimentos diferentes. Atrás delas, um camarim com pesadas cortinas pretas servia de apoio à mágica, feita ora com a passagem de um enorme pano por cima dos integrantes, ora com uma espécie de tubo de tecido, e ainda com um uma chuva de papel picado.

O segredo da comissão foi tão bem guardado que nem na concentração da escola, a poucos minutos do desfile, era possível saber o que ela traria. Os coreógrafos Priscilla Mota e Rodrigo Negri, casados e solistas do Teatro Municipal do Rio, mantinham-se calados, à espera do grande momento. Priscila atribui as notas máximas a três fatores herdados do balé: "Disciplina, determinação e busca pela perfeição". "A gente achou que ia ser impossível, mas chegou a um protótipo e começou a ensaiar. Foi a perseverança."

Parte do truque foi revelada ontem por Paulo Barros: havia mais de 15 pessoas na comissão, o que fere o regulamento, e ele temia perder pontos por isso. Priscila preferiu preservar a brincadeira: "Você viu mais gente? Só havia 15 pessoas".

Sábado das campeãs

O vice-campeonato ficou com a Grande Rio, enquanto a Beija-Flor terminou em terceiro. Para o carnaval de 2011, o Grupo Especial não contará com a presença da Viradouro, de Niterói, rebaixada. Ela será substituída pela São Clemente, vencedora do Grupo de Acesso. No sábado, na festa das campeãs, além de Tijuca, Grande Rio e Beija-Flor, vão desfilar na Marquês de Sapucaí, a partir das 21 horas, Vila Isabel, Salgueiro e Mangueira, respectivamente quarta, quinta e sexta colocadas.