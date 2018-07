Carnaval 2010: Padre Paulo é campeã da Baixada

Em segundo lugar, ficou a escola Vila Nova, com 179 pontos e em terceiro a Sangue Jovem, com 178,75 pontos. Em quarto lugar, somando 178,25 pontos, ficou a escola Amazonense, do Guarujá.

A apuração teve início pouco depois do meio-dia, quando começaram a ser divulgadas as notas dadas pelos trinta jurados, com três deles avaliando os quesitos bateria, harmonia, evolução, enredo, samba-enredo, fantasias, alegorias e adereços, mestre-sala e porta-bandeira, e comissão de frente.

Como campeã do Grupo 1, a Padre Paulo receberá R$ 20 mil de prêmio; a vice Vila Nova ganha R$ 15 mil. Já a terceira colocada recebe R$ 12 mil e a quarta, R$ 10 mil. No grupo 2 (de acesso), a campeã Vila Mathias vai ganhar R$ 5 mil e a vice, a Mocidade Dependente do Samba, receberá R$ 3 mil, além do direito ao acesso ao Grupo Especial da Baixada Santista.

Esse ano não haverá desfile das campeãs em Santos.