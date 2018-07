Carnaval 2010: Rio vai conhecer escola campeã hoje A apuração do resultado dos desfiles das escolas do Grupo Especial no carnaval 2010 do Rio de Janeiro será na tarde desta quarta-feira, segundo informações da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A apuração começa às 15h45, na Praça da Apoteose, e os portões das arquibancadas estarão abertos ao público.