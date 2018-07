Carnaval 2010: Salgueirense comemora título da Tijuca Salgueirense de coração, o estudante do segundo ano do Ensino Médio Vinícius Ferraz, de 15 anos, torceu como nunca para a Unidos da Tijuca, escola vitoriosa do carnaval carioca. Foi ele quem, no ano passado, mandou a ideia do enredo para o carnavalesco Paulo Barros. Pelo site de relacionamentos Orkut, ele sugeriu o tema "É segredo", que levou para avenida os mistérios da humanidade, logo depois de ler o livro Atlantis, do autor David Gibbins.