Carnaval 2010: Salvador vai estender festa até março

O Espicha Verão foi criado pelo governo do Estado há três anos, quando o carnaval caiu no começo de fevereiro. "Foi algo necessário para o setor de turismo, porque o período depois da folia costuma ser o pior do ano para o setor hoteleiro", conta a presidente da Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), Emília Silva.

"O mercado de turismo costuma tentar combater a retração com baixa de preços e naquele ano a Bahia resolveu se diferenciar e apostar em produto", lembrou. "Fez tanto sucesso que passou a integrar o calendário do Estado, não só em Salvador, mas em outras cidades turísticas." Na capital, o Espicha Verão é realizado na Praia do Porto da Barra, perto do famoso farol, mas não guarda nenhuma relação com o carnaval.

Nos três fins de semana depois da folia, são realizadas mostras culinárias e de artesanato, competições e grandes shows em um palco no mar - a maioria de MPB. A programação atraiu, em 2009, 110 mil pessoas, das quais, 22 mil turistas. O investimento, de R$ 1,4 milhão, em 2009, deve chegar a R$ 1,9 milhão neste ano.

Os eventos serão do dia 27 de fevereiro a 13 de março. Os temas estão definidos: o do primeiro fim de semana será a Tropicália; o do segundo, as mulheres; e o do terceiro, a bossa nova e o etnólogo e fotógrafo franco-brasileiro Pierre Verger. A festa deve terminar com o Buena Vista Social Club. "Estamos 95% acertados", disse Emília, que espera a confirmação de Gal Costa para o dia 6.