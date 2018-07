Carnaval 2010: SPTuris paga o dobro por 'boca livre'

Segundo a SPTuris, o camarote da Prefeitura recebeu, em média, 2,5 mil visitantes por dia, entre celebridades, como atores, modelos e ex-atletas, jornalistas que cobriram o evento, secretários de governo, vereadores e o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Isso significa que o buffet custou, em média, R$ 47 por "convidado".

Segundo a SPTuris, "no ano passado, o custo em espécie foi menor porque houve permuta de alimentação", como com Hocca Bar, do Mercadão, Bauducco, Kibon e Ambev. "Os R$ 206 mil foram apenas para complementar e, mesmo assim, pagos por meio de recursos de outros patrocinadores", como Nossa Caixa e Sabesp.

De acordo com a empresa, os gastos com buffet deste ano também foram bancados por "recursos levantados junto a patrocinadores, dentre eles: Schincariol/Ingresso Fácil (R$ 500 mil), Schincariol/Devassa (R$ 50 mil e Monange (R$ 150 mil)". A SPTuris informou ainda que os gastos incluem a contratação de garçons, cozinheiros e ajudantes. As informações são do Jornal da Tarde.