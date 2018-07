Carnaval 2010: tumulto em escola do RS deixa um morto Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, uma delas gravemente, durante um tumulto ocorrido na noite de ontem na festa de comemoração da escola campeã do Grupo A do carnaval de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A confusão começou, segundo a Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha), quando uma pessoa começou a efetuar disparos na frente da quadra da Escola de Samba Imperatriz Leopoldina, no bairro Rubem Berta.