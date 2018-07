Carnaval 2010: Unidos da Tijuca dá novo show na avenida A Unidos da Tijuca deu novo show na Marquês de Sapucaí no desfile das campeãs do carnaval do Rio. Levou ao Sambódromo um novo truque de ilusionismo, cujo protagonista foi o seu próprio carnavalesco, Paulo Barros. Logo na comissão de frente, ele entrou numa pequena caixa móvel vestido com roupas pretas e em dois segundos deixou o local todo de branco.