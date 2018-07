Carnaval 2010: Vila Isabel quer laudo sobre som

"Isso é amadorismo. Queremos saber o que aconteceu, se o operador estava com sono, se queimou um fusível, independentemente do resultado. Chegamos a uma nível de profissionalismo na Sapucaí em que não cabe esse nível de erro."

Segundo ele, os julgadores foram orientados pela Liga das Escolas de Samba a não dar importância à falha no som. Para Moisés, a escola fez um desfile para se sagrar campeã. "Meu nervosismo é total."

Festa

A Unidos da Tijuca programa duas festas para o caso de vitória na apuração que começou nesta tarde. Uma será na quadra da rua Francisco Bicalho, no centro, a outra na sede, no morro do Borel, na Tijuca. No Borel haverá cerveja de graça para a comunidade.