Carnaval 2011: Beija-Flor canta ao rei Roberto Carlos

Mas Roberto Carlos não era a primeira opção da Beija-Flor. Inicialmente, a escola iria falar sobre a cidade de Florianópolis (SC), enredo que acabou ficando com a Grande Rio. "Quem deu a ideia de fazer o desfile sobre o Roberto Carlos foi o Anízio (Abraão, presidente de honra da escola). Nós nos encontramos com o Roberto e ele gostou da ideia logo de cara. Ainda perguntou se sua vida daria um enredo bom o suficiente para a escola do coração dele ser campeã", conta o diretor geral de carnaval e harmonia da agremiação, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla.

Apesar de, no ano passado, o rei ter proibido a venda da biografia não autorizada "Roberto Carlos em detalhes", do jornalista Paulo César de Araújo, segundo Laíla o cantor deixou toda a criação do enredo a critério da escola. "Palpites ele deu, é claro, é a vida dele. Mas não houve nenhuma imposição", garante. O samba vai falar inclusive da mãe do cantor, que morreu em abril do ano passado. "Não tem como contar a vida dele sem falar dos pais", explica o representante da Beija-Flor. A escola recebeu um patrocínio de R$ 2 milhões da Nestlé, que em 2010 sorteou 50 calhambeques iguais ao modelo eternizado pelo cantor.

Este ano a Beija-Flor vai levar para a Marquês de Sapucaí oito carros alegóricos e 3,8 mil componentes, divididos em 45 alas. De acordo com Laíla, o ponto forte da escola sempre foram as alas formadas por membros da comunidade. "As alas são preparadas para isso, ensaiamos duas, três vezes por semana. Tivemos bastante tempo para nos prepararmos", explica. A escola será a última a desfilar no segundo dia (segunda, dia 7 de março), mas o diretor de carnaval diz que isso não será um problema.

"Nós sempre entramos para ganhar", afirma Laíla quando questionado sobre as expectativas para o desfile. E o diretor não está apenas sendo otimista. A Beija-Flor tem seis títulos do Grupo Especial, sendo o mais recente em 2008. No ano passado a agremiação alcançou o terceiro lugar, após a vice-liderança em 2009.

Confira o samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis:

A saudade

Vem pra reviver o tempo que passou

Ah! Essa lembrança que ficou

Momentos que não esqueci

Eu cheio de fantasias na luz do Rei menino

Lá no seu Cachoeiro

E lá vou eu... De calhambeque a onda me levar

Na jovem guarda o rock a embalar... Vivendo a paixão

Amigos de fé guardei no coração

Quando o amor invade a alma... É magia

É inspiração pra nossa canção... Poesia

O beijo na flor é só pra dizer

Como é grande o meu amor por você!

Nas curvas dessa estrada a vida em canções

Chora viola! Nas veredas dos sertões

Lindo é ver a natureza

Por sua beleza clamou em seus versos

No mar navegam emoções

Sonhar faz bem aos corações

Na fé com o meu Rei seguindo

Outra vez estou aqui vivendo esse momento lindo

De todas as Marias vêm as bênçãos lá do céu

Do samba faço oração, poema, emoção!

Meu Beija-Flor chegou a hora

De botar pra fora a felicidade

Da alegria de falar do Rei

E mostrar pro mundo essa simplicidade