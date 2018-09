Carnaval 2011: começa amanhã venda de bilhetes no Rio

De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), o sistema telefônico permite mais de 700 linhas de atendimento automático. O cliente é identificado pelo número do Cadastro da Pessoa Física (CPF). Cada pessoa pode comprar no máximo quatro ingressos por dia de apresentação.

O pagamento e a retirada dos bilhetes será neste sábado, no posto avançado da Central Liesa de Atendimento, na Rua Salvador de Sá, atrás do Setor 11 do Sambódromo, das 9 às 15 horas. Somente o portador do CPF indicado pelo telefone poderá fazer o pagamento. Quem não comparecer no horário pode perder o direito de compra. Os números dos telefones são: para as arquibancadas do Setor 6, (21) 2125-0006, e para o Setor 13, (21) 2125-0013.