Carnaval 2011: Gisele não desfilará pela Vila Isabel

As apresentações, que deverão ser sob chuva, se a meteorologia acertar, começam às 21 horas e serão transmitidas pela Band. Os ingressos se esgotaram rapidamente. As escolas costumam se apresentar inteiras e com carros alegóricos e fantasias reparadas, no caso de eventuais danos.

Para aqueles que não se conformaram ainda com o encerramento do carnaval, o fim de semana terá muitos blocos no Rio, como o Mulheres de Chico, amanhã, às 15 horas, no Leblon, e o Monobloco, no domingo, no centro, às 7 horas.