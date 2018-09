Carnaval 2011: Mancha Verde contará com a genialidade

A escola ligada à principal torcida organizada do Palmeiras vai entrar na avenida com 3,5 mil componentes, 25 alas e cinco carros alegóricos. A agremiação será a quinta escola a desfilar no dia 4 de março, na madrugada de sexta para sábado. A rainha da bateria é a carioca Viviane Araújo, e a musa, a dançarina do programa Pânico na TV, da Rede TV, a panicat Juju Salimeni.

Segundo o carnavalesco da escola, Pedro Alexandre Alves Lacerda, a ideia do enredo deste ano estava na gaveta desde 2008. A escola, porém, buscava um patrocínio para bancar o desfile, algumas empresas foram procuradas, mas o presidente da escola, Paulo Serdan, gostou tanto da ideia sugerida por Lacerda que resolveu assumi-la e fazer a festa bancada com os recursos próprios da agremiação. Segundo ele, o gasto deste ano foi de cerca de R$ 2 milhões.

Ele explica que o carro abre-alas representará a transformação e trata sobre o primeiro e maior gênio (Deus), baseado no texto bíblico do Gênesis, que relata a criação do Universo e da Terra. Segundo Lacerda, o carro carrega dois cenários e vai simular o sopro de Deus. "É como se dois carros estivessem embutidos em um", adianta.

A exemplo de anos anteriores, toda a parte plástica da escola contou com a ajuda de profissionais que participaram do Festival Folclórico de Parintins (AM). "A escola planejou algo diferente para a fantasia dos membros da bateria, o que posso dizer é que é algo relacionado ao tecido e certamente vai surpreender", disse.

No ano passado a escola chegou à quarta colocação, ficando a um ponto da campeã, a Rosas de Ouro. "O resultado de 2010 animou a comunidade, e este ano pela primeira vez a escola tem chances reais de ser campeã", aposta. A Mancha Verde está no Grupo Especial do carnaval de São Paulo desde 2005.

Irão para a avenida representando a escola beldades como a Valeska Reis, assistente de palco do programa televisivo da Rede Record Melhor do Brasil, como musa das passistas. Raphaela Coelho, que foi musa do Palmeiras no Caldeirão do Huck, em 2009, e Priscila Saravalli, assistente de palco do programa Legendários, também da Record, estarão em carros alegóricos.

Confira o samba-enredo da Mancha Verde:

Uma Ideia de Gênio!

Verdadeiro orgulho de um povo

Derramo sobre a noite a luz do dia

Desperto o universo com um sopro de amor

Sou eu o criador de toda a vida

O homem fiz surgir

Evoluir em novidades geniais

Eureka!! encontrei a explicação

Com o poder de mudar "imprimi" meu caminhar

"Orientei" caminhos, "contei cada segundo"

O renascimento foi inspiração

Para o maior gênio do mundo

Vem que eu faço se "mover"

E trago o mundo até você

Vem voar, sonhar

"Brincar de deus", poder curar

Na energia que faz clarear!!

"Descrevi" um grande amor

"Modelei", fiz encantar

Se pintei também a dor

Mil notas musicais eu "projetei" no ar

Arte ou loucura o que será?

Ser surreal... poder inventar

Um mundo sem ódio e rancor

Onde o maior valor seja se expressar

"Larguem minha fantasia" eu quero sambar

Na felicidade de um novo amanhã

Um grito ecoou: é campeã!!!

É verde o sangue que corre na veia

Mancha, eterna guerreira

Uma ideia genial

Brilhando nesse carnaval!