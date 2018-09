Carnaval 2011: não há mais ingressos para desfile no Rio Não há mais ingressos à venda para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no domingo e na segunda-feira. A última etapa, dos ingressos de "arquibancadas populares", foi finalizada hoje. As entradas para a arquibancada do Setor 13 acabaram em 25 minutos, informou a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).