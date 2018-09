Carnaval 2011: Pérola Negra leva Bíblia para festa pagã

"Ninguém vai ficar nu no nosso desfile. Fizemos uma pesquisa das roupas de época e todo mundo estará vestido", diz o carnavalesco André Machado. O enredo foi sugerido por Jairo Roizen, diretor de marketing da escola, que é judeu. Machado, que é católico, gostou da ideia e o tema também foi aprovado pelo restante da comunidade. "Todo mundo abraçou. No barracão, tem gente da Umbanda, tem mórmon, tem evangélico... Tem até culto da Renascer encerrando com o nosso samba", diz Machado.

Na avenida, a escola espera sensibilizar o público e fazer história. "A gente imaginou que as pessoas tinham se afastado muito de Deus. E Abraão foi a primeira pessoa a acreditar em Deus, em um Deus único. Daí o tema", diz Machado. "A bíblia já foi citada em alguns desfiles e a Mangueira já tinha falado de Moisés. Mas esta é a primeira vez que uma escola de São Paulo escolhe um tema da Bíblia como enredo."

Com cerca de 3.200 integrantes, a Pérola Negra contará a história bíblica na madrugada de sábado. Nos cinco carros alegóricos e nas 23 alas, os foliões vão representar passagens da vida de Abraão, da chegada dos hebreus à Canaã à destruição de Sodoma e Gomorra. "Esta é uma passagem bem polêmica, porque fala de homossexualidade", acrescenta Machado.

Apesar do tema sério, a Pérola Negra aposta no samba composto por Mydras, Carlinhos, Regiano, Michel e Bola para balançar o público e, quem sabe, conquistar seu primeiro título do Grupo Especial no carnaval de São Paulo.

Confira o samba-enredo da Pérola Negra:

Abraão, o patriarca da fé

Pela fé de Abraão

Pérola Negra vem cumprir sua missão

Divina luz que ilumina

O meu samba em procissão

Levanto as mãos pro céu

E agradeço ao criador

Eu vou? abençoado rumo à Canaã

Esperança, um novo dia

No Egito meu afã

Oh, Deus pai!

Nossa aliança se renova a cada manhã

Ao forjar o fato, um ato de amor

Enfrentei barreiras, luxúria e ambição

Na busca da tua verdade

Em prova toda a minha devoção

Oh, meu senhor, que conduz meu caminhar

Sou do povo de Javé, tenho o dom de acreditar

Em minhas mãos adoração e sacrifício

O meu destino sob a luz do seu olhar

Fé na palavra sagrada

Que me dá força nessa jornada

Fonte de sabedoria

A paz que brilha dessa joia rara

Glória no caminho da vitória

Fiéis seguidores em comunhão

O seu legado ficará perpetuado

Num mundo de amor, num só coração

A Vila Madalena canta em oração

Pela fé de Abraão

Pérola Negra vem cumprir sua missão

Divina luz que ilumina

O meu samba em procissão