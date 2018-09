Carnaval 2011: Rosas de Ouro aposta na sorte Quando a Sociedade Rosas de Ouro iniciar seu desfile, alguém vai cochichar com a pessoa ao lado no sambódromo do Anhembi, na capital paulista: "Aí vem a campeã do ano passado." É inevitável criar uma grande expectativa em relação à escola que entra na avenida para defender o título. E para corresponder aos anseios do público, a Rosas de Ouro conta com a emoção de seus 3.500 componentes, distribuídos em 25 alas, e com um samba-enredo que aposta na sorte.