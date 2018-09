Carnaval 2011: ruas em SP serão fechadas para desfiles Algumas ruas e avenidas da zona norte e região central de São Paulo serão interditadas neste fim de semana para a realização de desfiles carnavalescos. No centro, as ruas Souza Lima, Barra Funda, Eduardo Prado, Brigadeiro Galvão e do Lavradio, no bairro Santa Cecília, serão fechadas das 12 horas às 18 horas de sábado, 26, segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET). As interdições serão feitas momentaneamente para o desfile do Bloco Classe A. A Concentração será na Rua Souza Lima, entre a Rua Barra Funda e Rua Vitorino.