Carnaval 2011: Salgueiro convida à diversão e ao cinema

De acordo com Abreu, os jurados têm reclamado que o carnaval perdeu a alegria. "O que a gente quer é deixar o componente se divertir, interagir com o público e dizer: ''Vem se divertir com a gente''", afirma. Para quebrar o modelo convencional, a agremiação da zona norte da capital fluminense recorre à sétima arte: vai contar a história do cinema brasileiro.

E até na maneira de narrar o enredo a Salgueiro pretende sair do comum. "Vamos pegar esse tema e fazer uma grande pornochanchada, uma ''mistureba'' de personagens", conta Abreu. Ele explica que o desfile todo terá o roteiro de um filme de "caça ao tesouro", no qual o objeto de desejo dos personagens do cinema nacional - Carlota Joaquina, Carmen Miranda, Orfeu - e hollywoodianos - Homem-Aranha, Superman e King Kong, entre outros - é a própria festa da Salgueiro. "No final tudo acaba em carnaval, com a Salgueiro como grande tesouro", diz.

A escola calcula que irá gastar entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões neste desfile. A verba, afirma o diretor de carnaval, vem do governo municipal e de patrocinadores. "Hoje em dia não dá para fazer carnaval sem patrocínio", diz. A sugestão do tema do enredo, conta, foi do prefeito Eduardo Paes, que propôs a divulgação do filme "Rio", previsto para estrear nos cinemas em abril. A trama da animação se passa na cidade, com destaque para os principais pontos turísticos.

A Salgueiro será a segunda escola a entrar na Marquês de Sapucaí no dia 7 de março (segunda-feira). O horário do desfile está previsto para 22 horas. Serão 4.100 passistas divididos em 38 alas e oito carros alegóricos. Entre as celebridades que a escola levará à avenida estão os atores Eri Johnson e Paulo Vilhena, as atrizes Fernanda Rodrigues e Fernanda Paes Leme e a ex-BBB Priscila Pires.

Confira o samba-enredo da Salgueiro:

"Salgueiro apresenta: O Rio no cinema"

Autores: Dudu Botelho - Miudinho - Anderson Benson - Luiz Pião

Interprete: Quinho - Serginho do Porto - Leonardo Bessa

Salgueiro

Apresenta o Rio no cinema

Já não há mais lugar pra nos ver na Passarela

Cada um é um astro que entra em cena

No maior espetáculo da tela

A Cinelândia reencontrar

A luz se apaga acende a vida

Projeta sonhos na Avenida

A Terra em Transe mostrou visão singular

E o tesouro de Atlântida

Foi abraçado pelo mar

Onde está? Diz aí

Carlota Joaquina veio descobrir

Na busca o bonde da Lapa Madame Satã

Pequena Notável requebra até de manhã

Em um simples instante

Orfeu vence as dores em som dissonante

E as cordas do seu violão

Silenciam para o amanhecer

Brilha o sol de um dia de verão

Salta aos olhos outra dimensão

Revoada risca o céu e faz

Amigos alados canto de paz

Maneiro deu a louca em Copacabana

Vi beijo do Homem na Mulher Aranha

E o "King-Kong" no Relógio da Central

Meu Salgueiro o "Oscar" sempre é da Academia

Toca o "bip-bop" furiosa bateria

Aqui tudo acaba em carnaval

O cenário é perfeito

De braços abertos sobre a Guanabara

O filme mostrou maravilhosa chanchada

Sob a direção do Redentor.